Jeux olympiques Paris 2024 (26 Juillet-11 Août): C’est le début du compte à rebours 

Une année nous sépare des Jeux olympiques (26 juillet – 11 août) et paralympiques (28 août – 8 septembre) de « Paris 2024 ». Avec la cérémonie d’envoi officiel, mardi dernier, des invitations aux différents comités olympiques nationaux, la machine s’est véritablement mise en branle.

À un an de leur démarrage (le 26 juillet 2024), les 33es Jeux olympiques et paralympiques de « Paris 2024 » amorcent le dernier virage. Du côté de Paris et de son comité d’organisation, tout est calé avec les dates et heures de chaque épreuve (en tout, 329) pour 19 jours de compétition. Selon un communiqué du comité d’organisation, 150.000 personnes qui travailleront à l’organisation des épreuves auxquelles s’ajoutent les 40.000 volontaires que « Paris 2024 » prévoit de recruter.

Ces compétitions, ce sont aussi 11.000 jeunes porteurs (15 ans) de la Flamme olympique sélectionnés sur des critères rigoureux. Ils seront aux côtés de quatre capitaines pour le relais de la Flamme olympique (2 olympiens, Laure et Florent Manaudou, et 2 paralympiens Dimitri Pavadé et Mona Francis). Moment phare et très attendu des Jeux, le relais de la Flamme olympique constitue le symbole des Jeux. En mai 2024, 11.000 porteurs se relaieront pour célébrer son arrivée à Marseille en provenance d’Athènes, berceau de l’Olympisme.

Ce parcours débutera le 16 avril 2024, à Olympie, et commencera en mer, à bord du bateau le Belem, majestueux trois-mâts qui traversera la Méditerranée d’Athènes à Marseille, pour 9 jours de relais en Grèce et 68 jours de relais en France. Un évènement grandiose puisque 64 territoires engagés en France dont 5 ultramarins et plus de 400 villes seront traversées dont 65 villes étapes afin d’offrir à chacun la possibilité d’apercevoir la Flamme.

Nouvelle ère pour des Jo équilibrés

Les porteurs de la flamme, qui seront sélectionnés au regard de leur engagement et de leurs actions, feront vivre au moins l’une des trois énergies de « Paris 2024 » : le sport et les jeux, les territoires et le collectif. Les relais des flammes olympiques et paralympiques de « Paris 2024 » seront les « Relais des Éclaireurs », qui ouvriront la voie à la célébration en 2024 et mettront en lumière la beauté des patrimoines naturel et culturel français, note le communiqué

« À ‘’Paris 2024’’, avec plus de deux mois de festivités ininterrompues, c’est une magnifique aventure que nous allons vivre ensemble, partout sur le territoire, embarquant des millions de Françaises et de Français dans le sillage des Jeux », a déclaré Tony Estanguet, président des Jo « Paris 2024 ».

Pour le président du Cio, Thomas Bach, le monde se réunira à Paris pour ce qui sera une nouvelle ère pour des Jeux olympiques équilibrés en termes de représentation hommes-femmes, dotée d’un programme des sports à la fois jeune et urbain, de nouvelles expériences et d’une nouvelle génération d’olympiens et d’amateurs des Jeux Olympiques. « Portés par la culture unique et la chaleureuse hospitalité de la population française, nous nous réjouissons tous de ces Jeux qui seront, à n’en pas douter, mémorables. Nous sommes donc très confiants quant aux progrès réalisés par le comité d’organisation de « Paris 2024 », grâce à sa créativité, sa capacité d’adaptation et son professionnalisme. « Paris 2024 » fait siennes les recommandations de l’Agenda olympique 2020. La durabilité, l’héritage et l’inclusion sont au cœur de la stratégie du comité d’organisation qui contribue déjà à l’impact positif des Jeux avant même que les compétitions ne commencent », s’est réjoui le patron de l’olympisme mondial dans le communiqué.

Se félicitant du nouveau slogan des Jeux olympiques et paralympiques de « Paris 2024 », « Ouvrons grand les Jeux », qui a été révélé par le comité d’organisation local, le président du Cio a indiqué que l’ambition de « Paris 2024 » d’innover le modèle des Jeux conformément à l’Agenda olympique 2020, en ouvrant la participation au plus grand nombre, est claire dans ce nouveau slogan. « Cette approche sera essentielle pour inspirer la prochaine génération et permettre à un plus grand nombre de personnes en France et dans le monde de vivre l’esprit et les valeurs olympiques. Cela contribuera à laisser un héritage durable au-delà des Jeux de 2024 », a-t-il déclaré.

Cheikh Fantamady KEITA (Correspondance Particulière)

Source : https://lesoleil.sn/jeux-olympiques-paris-2024-26-...