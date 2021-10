Jeux vidéo: la Startup Adira group brille à l’expo de Dubaï Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Octobre 2021 à 21:56 | | 0 commentaire(s)|

Dans l’industrie des jeux vidéo en plein boom, il va falloir compter avec la Startup « Adiga Group ». Lors de l’inauguration du pavillon dédié au Sénégal, à l’Expo Dubai 2020, par le Président de la République, Macky Sall, le projet innovant du premier jeu vidéo africain (version Alpha) de type Moba qu’est « SOUL OF KING » a séduit plus d’un. D’après le communiqué dont nous avons reçu copie, cette trouvaille apparaît au moment où l’industrie du jeu vidéo connaît un essor retentissant. En effet, précise le document, en l’espace de 50 ans, cette industrie est passée du statut de marché marginal en une véritable industrie florissante. Ainsi,la Start-up ADIGA Group, se positionne comme éditeur de jeu vidéo MOBA, littéralement en anglais (Multiplayer Online Battle Arena), traduit en français par (Arène de Bataille Multi-joueurs en ligne) Quid du jeu jeu vidéo « Soul of King » ? La même source précise « qu’elle utilise les meilleures technologies cloud pour autoriser des compétitions d’eSPORT de classe mondiale avec un classement en temps réel de 5 contre 5. Il sera disponible sur le marché avec iOS et Android en version beta entre 2022/2023 ». Un indice qui en dit long sur l’expansion de ce créneau, Ernst & Young, l’un des plus grands cabinets d’audit financier et de conseil au monde, a indiqué, dans un de ses rapports que celui-ci, en passe d’atteindre sa vitesse de croisière avec une croissance exponentielle de 10 %, entre 2018 et 2019, soit de plus de 120 milliards de dollars à 150 milliards de dollars, pourrait facilement franchir la barre des 200 milliards de dollars d’ici 2022. Impressionné par cette innovation, le Chef de l’État a promis un soutien du Fopica (Fonds de promotion de L’industrie Cinématographique et Audiovisuelle). O. FEDIOR



