Joal : Elle publie des images obscènes de sa rivale pour se venger

Nafissatou Dione et Catherine Sarr font le buzz actuellement à Joal. Leur histoire a fini de faire le tour de toute la ville de Joal. En effet, selon le journal "L’Observateur" qui a donné l’information, Nafi Dione a publié des images obscène de Catherine, pour se venger de celle qu'elle considère comme la cause de sa séparation d'avec son petit ami.



Ne pouvant pas digérer sa séparation avec le coiffeur, Balla Thiam qui lui a tourné le dos alors qu’elle est en état de grossesse très avancé pour vivre sa vie amoureuse avec Catherine Sarr, maman de son garçon, Nafissatou Dione alias Chacha s’est vengée du «couple». Chacha a tout simplement publié sur WhatsApp, les images obscènes de sa rivale. Avant de l’insulter et la menacer de mort.



Et pour se défendre, narre Kawtef.com , elle confie aux enquêteurs que c’est pour se venger du coiffeur Balla Thiam, qui a décidé de se séparer d’elle pour vivre avec Catherine Sarr, qu’elle a publié les images de cette dernière. Alors qu’elle porte le futur bébé du coiffeur. Une humiliation que Chacha dit ne pas supporter. Au terme de sa durée légale de garde-à-vue, elle a été déférée, vendredi dernier, au parquet, où un mandat de dépôt lui a été décerné.