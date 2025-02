Joseph Gabriel Sambou, nouveau président de la JA Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Février 2025 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

L’ingénieur et polytechnicien, Joseph Gabriel Sambou, a été élu, mercredi, nouveau président de la Jeanne d’Arc de Dakar, le plus ancien club sénégalais, pour un mandat de quatre ans. Seul candidat à ce poste, il succède au professeur Issa Lo, devenant ainsi le 12-ème président de ce populaire club dakarois communément appelé la vieille dame. Inspecteur de la Confédération africaine de football (CAF) et expert-consultant à la FIFA en infrastructures du football, M. Sambou aura la lourde tâche de faire revenir la JA dans l’élite du football sénégalais. La JA, un des clubs les plus titrés au Sénégal, est absente de l’élite depuis 2011. L’équipe évolue actuellement en National 1 (troisième division).



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78911-joseph-gabriel...

Accueil Envoyer à un ami Partager