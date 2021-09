Joséphine Baker ou les chemins complexes de l’exemplarité Rédigé par leral.net le Mardi 21 Septembre 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|



Si les historiens et les passionnés sont depuis longtemps familiers de la figure de Joséphine Baker, nombreux sont ceux qui ne connaissent de cette artiste que quelques bribes superficielles de sa vie, loin de la complexité du personnage. Bananes autour des hanches, pitreries, niaiseries on...





Source : Un article de Yvan Gastaut - Maître de conférences à l'UFR STAPS de l'université de Nice, Chercheur associé à TELEMME, Aix-Marseille Université (AMU). Un article repris du site THE CONVERSATION.Source : https://www.podcastjournal.net/Josephine-Baker-ou-...

Accueil Envoyer à un ami Partager