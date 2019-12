Joueur africain de l’année 2019: Sadio Mané part favori devant Mahrez et Salah

La Confédération africaine de football a donné les noms des finalistes de ses trophées individuels récompensant les meilleurs joueurs et joueuses de 2019. Sans surprise, chez les hommes, le titre reviendra soit à Mohamed Salah, déjà sacré en 2017 et 2018, soit à Riyad Mahrez, lauréat en 2016, soit à Sadio Mané.



Plus que quelques jours à attendre. Le 7 janvier 2020, la Confédération africaine de football (CAF) livrera son verdict, lors de la cérémonie des CAF Awards 2019 qui aura lieu à Hurghada, en Égypte. Et en attendant ce jour, le choix se resserre : ce dimanche 22 décembre, la CAF a livré les noms des trois finalistes par catégorie, dont celle du Joueur africain de 2019 bien sûr.



Ils étaient encore dix en lice hier. Sept d’entre eux ont été éliminés par les votants pour ne garder que les trois meilleurs candidats. Exit donc Pierre-Emerick Aubameyang, Youcef Belaïli, Ismaïl Bennacer, Odion Ighalo, Kalidou Koulibaly, André Onana et Hakim Ziyech. Il ne reste plus que trois finalistes : Riyad Mahrez, Sadio Mané et Mohamed Salah.

Mané, le favori



Exceptionnel sous les couleurs de Liverpool et finaliste de la CAN, Sadio Mané fait figure de favori. S’il n’a pas pu monter sur le podium du Ballon d’Or 2019, le Sénégalais a réussi à prendre la 4e place, comme Didier Drogba en 2007. Il a ainsi terminé devant Mohamed Salah (5e) et Riyad Mahrez (10e). Le Lion de la Téranga, âgé de 27 ans, est l’un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Quand il n’empile pas les buts, il en offre à ses coéquipiers, comme samedi à Roberto Firmino pour le but du sacre des Reds en Coupe du monde des clubs contre Flamengo (1-0 après prolongation). C’est aussi lui qui a provoqué un penalty en finale de la Ligue des champions contre Tottenham (2-0).



Mahrez à l’affût



Sacré Joueur africain de l’année en 2016, Riyad Mahrez a de solides arguments en sa faveur. Certes, il n’est pas aussi indispensable à Manchester City qu’à Leicester City à l’époque. Pas toujours titulaire, l’Algérien rend toutefois de très bons services aux Skyblues quand on fait appel à lui. Ces derniers mois, Pep Guardiola a d’ailleurs dit que Mahrez est un joueur « incroyablement talentueux » et qu’il a « quelque chose de spécial ». L’entraîneur a même regretté de ne pouvoir lui offrir davantage de temps de jeu. En 2019, Riyad Mahrez s’est aussi illustré en remportant la CAN avec les Fennecs. Il avait d’ailleurs marqué un but crucial et magnifique face au Nigeria en demi-finale.



Salah, la passe de trois ?



Joueur africain de l’année 2017, puis de l’année 2018, Mohamed Salah vise un troisième sacre consécutif, ce que seuls Samuel Eto’o (2003, 2004 et 2005) et Yaya Touré (quatre sacres, de 2011 à 2014) ont fait jusqu’à présent. L'Égyptien a moins marqué qu’en 2018, mais il a été plus performant avec son équipe, qui a remporté la Ligue des champions UEFA et la Coupe du monde des clubs. Mohamed Salah a également marqué le premier but des Reds en finale de la C1 contre Tottenham (2-0), sur penalty. Avec Sadio Mané et Roberto Firmino, le « Pharaon » forme un trident offensif de premier ordre.



Tous les finalistes



Du côté des footballeuses, le titre de Joueuse africaine de l’année 2019 va se jouer entre trois femmes qui ont disputé la Coupe du monde en France durant l’été. La Camerounaise Ajara Nchout, 26 ans, qui joue à Valerenga en Norvège, est en lice. Elle était déjà parmi les dix finalistes au prix Puskas (qui récompense le plus beau but de l’année). Elle est en concurrence avec la Nigériane Asisat Oshoala, la redoutable attaquante du FC Barcelone. La dernière finaliste est la Sud-Africaine Thembi Kgatlana, qui évolue au Beijing BG Phoenix en Chine.



Le prix du Joueur africain interclubs de l’année, qui récompense un joueur qui évolue sur le continent africain, va se disputer entre le Tunisien Anice Badri, l’Égyptien Tarek Hamed et l’Algérien Youcef Belaïli. Les deux premiers jouent respectivement en Tunisie à l’Espérance et à Zamalek en Égypte. Le troisième, champion d’Afrique 2019, a évolué à l’Espérance en 2018-2019 avant de s’envoler pour l’Arabie saoudite et Al-Ahli fin août.



L’Espoir africain de 2019 sera soit Samuel Chukwueze (Nigeria et Villarreal), soit Achraf Hakimi (Maroc et Borussia Dortmund), soit Victor Osimhen (Nigeria et Lille). Le titre d’équipe masculine de l’année reviendra à l’Algérie, Madagascar ou le Sénégal. Chez les femmes, ça se jouera entre le Cameroun, le Nigeria et l’Afrique du Sud.



Enfin, Djamel Belmadi (Algérie), Moïne Chaâbani (Tunisie et Suisse) et Aliou Cissé (Sénégal) sont en lice pour le titre de Meilleur entraîneur d’une équipe africaine masculine, comme Alain Djeumfa (Cameroun), Desiree Ellis (Afrique du Sud) et Thomas Dennerby (Nigeria) chez les équipes féminines.



La liste complète des finalistes (par ordre alphabétique)



Joueur Africain de l’année 2019



Riyad Mahrez (Algérie & Manchester City)

Sadio Mané (Sénégal & Liverpool)

Mohamed Salah (Egypte & Liverpool)



Joueuse Africaine de l’année 2019



Thembi Kgatlana (Afrique du Sud & Beijing Phoenix FC)

Ajara Nchout (Cameroun & Valerenga)

Asisat Oshoala (Nigeria & Barcelone)



Joueur Africain Interclubs de l'année 2019



Anice Badri (Tunisie & Espérance)

Youcef Belaïli (Algérie & Espérance / Ahli Jeddah)

Tarek Hamed (Egypte & Zamalek)



Meilleur Espoir de l’année 2019



Samuel Chukwueze (Nigeria & Villarreal)

Achraf Hakimi (Maroc & Borussia Dortmund)

Victor Osimhen (Nigeria & Lille)



Entraîneur de l’année 2019 (M)



Djamel Belmadi (Algérie - Algérie)

Moïne Chaâbani (Tunisie - Espérance)

Aliou Cissé (Sénégal - Sénégal)



Entraîneur de l’année 2019 (F)



Thomas Dennerby (Nigeria)

Alain Djeumfa (Cameroun)

Desiree Ellis (Afrique du Sud)



Équipe Nationale Masculine de l’année 2019



Algérie

Madagascar

Sénégal



Équipe Nationale Féminine de l’année 2019



Afrique du Sud

Cameroun

Nigeria



RFI

