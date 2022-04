Journalisme et accès à l'information économique : Le défi de E-Jicom et de EJC (European Journalism Center) Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Avril 2022 à 18:35 | | 0 commentaire(s)| Dans le but de faciliter l’accès à l’information dans le secteur économique, l'E-jicom, en partenariat avec EJC (European Journalism Center), réfléchit sur la thématique « Journalisme et accès à l’information économique au Sénégal». Pour Dr. Moussa Diop, le journaliste en traitant une information dans le domaine, doit avoir une certaine expérience sur l’économie et comprendre les mots clés pour pouvoir la bien traiter. Il invite par ailleurs, les journalistes à s’intéresser à l’économie.



Accueil Envoyer à un ami Partager