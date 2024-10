Journée Mondiale de l’Alimentation : CICODEV soutient la campagne « Je Mange Africain » et le financement des cantines scolaires Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 00:42 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur Exécutif de l’Institut Panafricain pour la Citoyenneté, les consommateurs et le Développement (CICODEV Africa), Amadou Kanouté a fait une déclaration à l’occasion de la journée Mondiale de l’Alimentation, célébrée ce 16 octobre 2024.



Dans sa déclaration, CICODEV a plus que jamais manifesté sa volonté et la nécessité de fonder des systèmes alimentaires durables et résilients, où l'alimentation scolaire joue un rôle clé pour assurer à nos enfants une nutrition saine et équilibrée. Dans ce sillage, CICODEV Africa réaffirme à l’occasion de cette journée que le droit à l’alimentation pour tous surtout les plus vulnérables est un droit humain fondamental. Notre plaidoyer vise l’affranchissement de la vulnérabilité alimentaire et particulièrement chez les enfants. Pour atteindre cet objectif, notre plaidoyer s’oriente vers la pérennisation et le financement des cantines scolaires, tout en promouvant la consommation de produits locaux sains et nutritifs, issus des pratiques agroécologiques.



Selon l’ambassadeur des enfants, « l’alimentation scolaire durable ne se limite pas à nourrir les enfants. Elle représente un outil puissant pour lutter contre la malnutrition et prévenir l’émergence des Maladies non transmissibles (MNT) telles que le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires chez les enfants. En favorisant des repas équilibrés à base de produits locaux riches en nutriments, nous contribuons à l’amélioration de la santé de nos enfants, mais également à la réduction des risques liés aux maladies précitées.



En renforçant les chaînes d’approvisionnement locales, nous garantissons non seulement une meilleure qualité nutritionnelle grâce à des produits locaux de saison, mais aussi nous apportons un soutien précieux à l’économie locale en rejetant les organismes génétiquement modifiés(OGM).Consommer des aliments produits localement ,tels que les légumes,céréales,fruits et produits transformés à base de mil, maïs ou fonio, permet d’apporter des vitamines et minéraux essentiels tout en réduisant la dépendance aux aliments importés et ultra-transformés, souvent riches en sucre et en graisses nocives », a -t-il renseigné.



À l’en croire, « la promotion du consommer local va bien au-delà d’une simple tendance, elle est essentielle pour garantir la souveraineté alimentaire de nos nations. En collaboration avec l'Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique (AFSA), nous sommes fiers de soutenir la campagne « je Mange Africain », qui valorise les aliments produits dans nos terroirs. Cette approche encourage également une alimentation préventive, qui diminue les coûts de santé liés aux MNT.



