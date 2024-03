Journée Mondiale des Droits des Femmes: Les femmes de l'Administration Pénitentiaire réclament un recrutement accru En cette Journée Internationale des droits des Femmes, les femmes de l'Administration Pénitentiaire du Sénégal ont pris la parole pour exprimer leurs préoccupations et leurs revendications. Au cœur de leurs demandes : une présence renforcée de femmes au sein de leur institution, afin de favoriser l'égalité des sexes et d'améliorer les conditions de travail dans un environnement souvent difficile à concilier avec les responsabilités familiales.

L'Inspecteur Rose Sarr, Cheffe de la Division des Ressources Humaines de l'Administration Pénitentiaire, a souligné l'importance cruciale de promouvoir l'égalité des sexes pour garantir la sécurité dans son ensemble. "Nous resterons convaincues que la réalisation de l’égalité des sexes reste un principal défi en matière de gestion de la sécurité toute entière. Dans cette institution (Administration Pénitentiaire) que vous dirigez, Monsieur le Directeur Général, investir en faveur des femmes est un impératif pour les droits humains et la clé de voute d’une société pacifique", a-t-elle déclaré.



Les femmes de l'Administration Pénitentiaire ont lancé un appel au Directeur Général pour qu'il soutienne activement le personnel féminin en améliorant leurs conditions de travail. Elles ont exigé un recrutement accru de femmes, ainsi qu'une promotion de ces dernières aux postes de leadership. De plus, elles ont plaidé pour une prise en compte de l'intersexualité et pour des environnements de travail favorables aux femmes enceintes et aux mères allaitantes.



"Aidez-nous à entretenir nos grossesses dans de meilleurs environnements de travail. Aidez-nous à mieux être au service de nos enfants, à les allaiter. Aidez-nous à être plus stables dans nos foyers pour mieux concilier le service et le foyer, et cela sera au profit de l’Administration Pénitentiaire parce que nous serons plus performantes", a ajouté l'Inspecteur Sarr.



"Investir dans les Femmes, un impératif pour un avenir durable", affirme le Directeur de l’Administration Pénitentiaire.



Venu présider cette Journée Mondiale des Droits des Femmes, le Directeur Général de l’Administration Pénitentiaire, le Colonel Abdoulaye Diagne, a souligné l'importance cruciale d'investir dans les femmes pour accélérer le progrès socio-économique et garantir un avenir durable. S'exprimant lors de cet événement symbolique, Colonel Diagne a salué le thème choisi cette année, "Investir dans les femmes : Accélérer le rythme", le qualifiant d'invitation à l'action pour tous, au cœur de nos efforts quotidiens.



Colonel Abdoulaye Diagnea mis en lumière le rôle vital des femmes dans la société sénégalaise, soulignant que sans égalité des sexes, un avenir durable demeure compromis. Il a affirmé que l'investissement dans les femmes représente à la fois un impératif économique et une question de droits humains, soulignant que leur participation active est indispensable pour relever les défis mondiaux.



"Seule la femme peut sauver le monde avec une posture favorisant un fort développement et une gestion efficace des ressources naturelles", a déclaré le Colonel. Diagne, louant les qualités de gestionnaire et de soutien des ressources familiales propres aux femmes africaines.



Évoquant la célébration de cette journée au sein de l'administration pénitentiaire, Colonel Diagne a exprimé sa fierté envers les femmes agents et détenues. Il a souligné leur rôle crucial dans toutes les sphères de l'institution, occupant des postes techniques, de direction et de service avec des résultats remarquables.



En réponse aux préoccupations exprimées par les femmes de l'Administration Pénitentiaire a assuré que des mesures concrètes seront prises pour soutenir et renforcer leur rôle."Aujourd'hui, à travers les différents postes de responsabilités confiées aux femmes et l’augmentation progressive du quota de personnel féminin dans les recrutements, l'administration pénitentiaire investit sur la femme et compte accélérer le processus. C’est en ce sens que la formation continue du personnel féminin sera renforcée conformément aux actions prioritaires que nous avons déjà définies.", a-t-il lancé.



Le Colonel Abdoulaye Diagne a conclu son discours en rendant hommage aux femmes détenues dans les établissements pénitentiaires à travers le pays, saluant leur résilience et leur détermination à transformer leur expérience carcérale en opportunité d'apprentissage et de réinsertion socio-économique.



