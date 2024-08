Journée de Set Setal et de Reboisement à Saly: Les patriotes se mobilisent pour un environnement plus propre (Photos) Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2024 à 17:48 | | 0 commentaire(s)|

Comme à l'accoutumée, la commune de Saly et ses patriotes continuent de répondre à l'appel du Chef de l'État pour la journée d'investissement humain. Ce mois d'août, coïncidant avec la Journée de l'Arbre, les patriotes de Saly, sous la direction de leur coordinateur communal, ont organisé une journée de set setal assortie de reboisement.



"Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à l'appel du Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomay Faye, autour des thèmes du set setal et de la célébration de la Journée Nationale de l'Arbre," a déclaré Mamadou Diallo.



Dans le contexte du changement climatique, l'arbre joue un rôle crucial dans la lutte contre ces changements. C'est dans ce sens que cette journée revêt une importance particulière. "L'arbre est une source de vie; pratiquement tout ce dont l'être humain a besoin provient de l'arbre. C'est pourquoi il faut le préserver et le sauvegarder," a souligné le coordinateur communal de Pastef.



Cependant, cette journée a également été l'occasion pour le coordinateur de demander une mobilisation accrue à l'avenir afin de rendre la commune de Saly plus propre, avec l'implication de tous, notamment des autorités locales. "Nettoyer et planter des arbres est une bonne chose. C'est pourquoi j'invite les autorités locales et les services présents à Saly, comme la SAPCO, à venir nous accompagner pour rendre la commune plus propre," a estimé M. Diallo.



Toutefois, à Saly, en dehors des questions de cadre de vie et du manque d'infrastructures, l'insécurité demeure un problème auquel il faut trouver des solutions. "Le constat est général à Saly : beaucoup de choses manquent, notamment en matière d'infrastructures, mais le souci majeur reste l'insécurité. À certaines heures, il est impossible de sortir, ce qui a des conséquences sur la tranquillité de la population. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour interpeller les autorités et demander des solutions," a conclu le coordinateur communal de Saly, M. Abdoulaye Diallo.



Omar Ndiaye







Accueil Envoyer à un ami Partager