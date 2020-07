Journée de l'Arbre: Macky Sall attend les 10 000 recrues et met en jeu un Grand prix Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Juillet 2020 à 08:09 | | 0 commentaire(s)| Évoquant la célébration de la Journée nationale de l’Arbre et l’intensification des campagnes nationales de reboisement en Conseil des ministres ce mercredi, Macky Sall a informé qu’il présidera, le dimanche 09 août 2020 à Diamniadio, la cérémonie marquant la célébration de la 37e édition, dont l’arbre parrain est le Baobab.

Le président de la République a exhorté le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sall et les autres ministres impliqués, à soutenir le déploiement intensif des activités de l’Agence sénégalaise de Reforestation et de la Grande Muraille Verte qui doit finaliser le recrutement et l’entrée en service progressif, à terme, de 10 000 jeunes volontaires.



Le Chef de l’Etat a, enfin, informé le Conseil de sa décision de créer un Grand Prix du Président de la République pour le Reboisement et la Protection de l’Environnement.



