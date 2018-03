Journée de la Femme : RECODIV PLUS marque l’événement par une Exposition Vente C’est à travers une exposition vente dédiée à ses clients que la Société RECODIV PLUS va commémorer la journée internationale de la femme. Ce sera ce samedi 10 mars 2018 à la Piscine olympique de Dakar.



L’occasion ne pouvait être mieux choisie pour honorer ses partenaires. En effet, en marge de la journée internationale de la femme, la Société RECODIV PLUS va rendre hommage à ses fidèles clients et aux différentes associations féminines de la commune de Fann Point E-Amitié.

Ce sera ce samedi 10 mars, à travers une EXPOSITION VENTE à la Piscine Olympique (Point E Dakar), à partir de 11h.

Cette journée va permettre à RECODIV PLUS d’étaler sa longue expérience dans la distribution de VAISSELLES de luxe, ARTICLES DE DECORATION et MOBILIERS. C’est la première EXPOSITION VENTE organisée par la Société RECODIV PLUS qui compte près d’une trentaine d’années d’existence.

La Première Dame, MARIEME FAYE SALL est la marraine de cet évènement qui permettra aux visiteurs de découvrir l’excellence dans l’univers de la Vaisselle de luxe.

Un cocktail suivi d’un défilé de mode est prévu à la fin de la manifestation animée par la diva FATOU GUEWEL DIOUF





