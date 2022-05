Journée de la recherche italienne 2022 : Vers le renforcement de la coopération entre chercheurs africains et italiens

Selon un communiqué de presse, au cours de la conférence, des scientifiques ouest-africains et italiens ont exposé les projets scientifiques réalisés conjointement et les résultats obtenus. En outre, des responsables des institutions nationales et d’organisations internationales ont présenté les opportunités pour la recherche scientifique et les programmes d’enseignement supérieur concernant l’Afrique de l’Ouest pour faire face aux futures défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociaux.

L’initiative a fourni l’occasion pour les scientifiques, les chercheurs, les enseignants de l’enseignement supérieur et les étudiants de faire le point sur la coopération scientifique, technologique et de l’enseignement supérieur existant entre les pays d’Afrique de l’Ouest et l’Italie et d’avoir une vue d’ensemble des possibles sujets scientifiques d’intérêt commun. Plus de 150 personnes ont suivi la conférence de l’Italie et de l’Afrique de l’Ouest.



L’Ambassadeur d’Italie à Dakar, Giovanni Umberto De Vito, a souligné la pertinence d’une telle initiative pour renforcer les liens entre les pays d’Afrique de l’Ouest et l’Italie et reconnu la contribution des systèmes nationaux de recherche et d’innovation face aux opportunités et défis du monde actuel pour ce qui concerne le développement durable, l’économie circulaire, les changements climatiques et l’amélioration du bien-être des citoyens.



« L’Italie reconnaît l’énorme potentiel d’un continent jeune comme l’Afrique et a décidé d’investir ultérieurement dans la structuration de ses rapports avec cette région, ces instituts de recherche et ces innovateurs par la désignation d’un attaché scientifique auprès de notre Ambassade à Dakar », a confié le diplomate italien.



La Journée de la recherche italienne est une initiative du Ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, mise en place par le Réseau diplomatique italien dans le monde. Elle vise à mettre en valeur la contribution des chercheurs italiens aux efforts scientifiques internationaux, ainsi qu’à vulgariser les résultats de leur recherche.

Adou FAYE

