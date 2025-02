Journée dédiée à Serigne Sam Mbaye: Spiritualité et recueillement à Keur Massar (Pape Sall fait le bilan) Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2025 à 01:25 | | 0 commentaire(s)| Ce 23 février 2025, Keur Massar a accueilli la journée "Sant" dédiée à Serigne Sam Mbaye, une figure emblématique de la spiritualité et du savoir islamique. Cet événement, organisé sans aucun soutien étatique, a rassemblé de nombreux fidèles venus honorer la mémoire de ce grand érudit.



Pape Sall, disciple et fervent admirateur de Serigne Sam Mbaye, est revenu sur l'importance de cette journée et la dimension spirituelle du marabout. Il a notamment souligné le nombre impressionnant de Corans récités ainsi que les nombreux Khassidas de Serigne Touba lus en son hommage.



Malgré l'absence de financement extérieur, les organisateurs ont tenu à inviter librement tous ceux qui souhaitaient participer, renforçant ainsi l'esprit de solidarité et de dévotion qui caractérise cet événement.



D'autres journées similaires sont prévues dans les mois à venir, poursuivant ainsi l'œuvre de transmission et de reconnaissance envers Serigne Sam Mbaye.



