Journée des Forces Armées: Thiès droit dans ses bottes

Samedi 12 Novembre 2022

A l’instar des autres régions du Sénégal , Thiès a célébré la journée des forces armées. « Forces armées et préservation des ressources naturelles », le gouverneur de la région de Thiès, Alioune Badara MBENGUE est revenu la l'importance de ce thème et le rôle que va jouer les forces de défense et de sécurité.