Journée don de sang : 1217 poches collectées par les Forces armées Rédigé par leral.net le Samedi 4 Janvier 2025 à 10:12

XALIMANEWS: (APS) – La journée de don de sang organisée vendredi sur toute l'étendue du territoire national par le ministère des Forces armées en prélude de la 8ème édition de la journée nationale de nettoiement a permis de collecter 1217 poches de sang destinées à approvisionner les banques régionales de sang. Cette journée a permis de collecter ''1217 poches de sang'', a dit à l'APS, le colonel Amadou Makhtar Ndiaye, chef de cabinet du ministre des Forces armées.. Le ministère des Forces armées est chargé de la coordination et de l'organisation de cette première édition de la Journée nationale ''sétal sunu rééw'', prévue samedi sur toute l'étendue du territoire national. Elle est placée sur le thème "Seetal sa gokh, aar sa yaram : aux côtés des citoyens, les forces armées s'engagent''. Le ministère des Forces armées a organisé cette journée de don de sang avec la collaboration du ministère de la Santé et de l'Action sociale. En dehors des activités de don de sang qui se sont déroulées à Dakar, au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) et dans les banques régionales de sang, des consultations gratuites ont parallèlement eu lieu dans les différents centres médicaux de garnisons militaires à travers le pays, a-t-on appris du service de santé des Armées. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye procédera au lancement officiel de cette édition à la cité Comico, située dans la commune de Yeumbeul nord, département de Keur Massar.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/journee-don-de-sang-1217-...

