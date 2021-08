Journée internationale de la jeunesse : les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Le thème de la Journée internationale de la jeunesse 2021 Transformer les systèmes alimentaires : les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète, vise cette année, à fournir une plateforme pour les jeunes afin de poursuivre la dynamique du forum...





