Journée internationale de lutte contre le Sida célébrée par le RENPES Le réseau national des pères éducateurs du Sénégal (RENPES) a célébré hier (mercredi), la Journée internationale de lutte contre le VIH/Sida aux Parcelles Assainies. Le RENPES a pour objectif de lutter et de sensibiliser les hommes contre le virus du VIH/Sida.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Décembre 2017 à 10:07 | | 0 commentaire(s)|

« Le Réseau national des pères éducateurs du Sénégal (RENPES) lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivantes avec le VIH/SIDA », a fait savoir le président du réseau Mouhamadou Moustapha Mbacké, qui ajoute que « le RENPES travaille sur la santé, la reproduction et de la planification sociale ».



Pour célébrer la Semaine internationale du Sida (1er au 07 décembre 2017), le RENPES se base sur la communication pour sensibiliser la masse, en commençant par les petits enfants. Pour le président du réseau : " le RENPES a pour objectif d’aider et de sensibiliser les enfants, les couches vulnérables, les femmes enceintes et les parents".



M. Mbacké a rappelé que le Réseau national des pères éducateurs du Sénégal est créé depuis 2007. Le réseau travail dans le bénévolat et s’appuie sur ces partenaires comme le DKT International. Ce dernier est une ONG américaine œuvrant pour la prévention du VIH et la mise en place de planification familiale dans les pays en développement.









Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook