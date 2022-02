Journée internationale du Cancer du col de l’utérus : 2.500 cas enregistrés au Sénégal dont 80% mortels.

Dans le cadre de la journée de sensibilisation sur le papillomavirus, la société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus (SS CPP), organise une campagne de sensibilisation le 04 mars 2022 et un congrès scientifique les 04 et 05 mars 2022 à la place du souvenir Africain pour l’élimination de la maladie du col de l’utérus dans le pays d’ici 2030.



Ils ont tenu une conférence de presse pour sensibiliser les jeunes filles pour qu’elles aillent se dépister et se vacciner. Pour ceux qui sont âge de 9 ans à 13 ans d’aller se vacciner dans les structures de santé partout dans le pays et gratuitement.



« Le ministre de la santé et de l’action sociale s’engage pour que cette sensibilisation en cours atteingne l’objectif, qui est de l’éliminer dans le pays », assure le Dr Seynabou Mbow, représentant du ministère. Le cancer du col de l’utérus est une maladie difficile à guérir, nous comptons faire une campagne de sensibilisation et un congrès pour l’éliminer dans le pays, a-t-elle ajouté.



« Le Sénégal enregistre 2500 cas de cancer du col l’utérus chaque année et les 80% sont morts », a déclaré le Dr Ousmane Dieng, secrétaire général de la société sénégalaise de colposcopie et de pathologie liée au papillomavirus.

