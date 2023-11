Journée mondiale de l’Enfance: L’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass, se met en bleu et ouvre ses portes aux enfants L’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass, se met en bleu et ouvre ses portes aux enfants, à l’occasion de la Journée mondiale de l’Enfance, marquant l’anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant.

AIBD est illuminé en bleu, depuis le 20 novembre, Journée mondiale de l’Enfance, et ce, pendant toute la Semaine de l’enfance, alors que dans l’enceinte du terminal, des affiches grand format sont déployés dans les endroits les plus fréquentés, pour sensibiliser sur les droits de l’enfant. Dans ce lieu emblématique du pays, des messages sur l’éducation, sur la santé, la protection des enfants contre les violences, leur identité, etc., captent l’attention des travailleurs et des milliers de passagers qui y transitent, pour rappeler l’importance des droits de l’enfant.



LAS, l’entité qui gère l’AIBD et l’UNICEF, ont engagé, dans le cadre d’un partenariat, une campagne de communication autour des droits des enfants intitulée : « Destination droits des enfants : envolons-nous vers un avenir plus équitable ». Cette campagne a pour objectif de mobiliser et d’attirer l’attention d’un large public, sur les questions liées aux droits de l’enfant, dans l’enceinte de l’AIBD et sur les plateformes digitales et d’amplifier la voix des enfants sur leurs droits et leurs aspirations.



Durant toute la journée du 20 novembre, les enfants ont investi le terminal et pris le contrôle de points stratégiques de l’aéroport, comme la tour de contrôle ou le comptoir d’enregistrement, incarnant les fonctions d’aiguilleur du ciel, de contrôleur ou de Directeur général. A la direction c’est Maïmouna, 11 ans, Directrice Générale de LAS, devenant gestionnaire d’un des plus grands aéroports d’Afrique, qui est aux commandes. Elle a effectué une petite inspection, discutant avec les différents agents au sol, pour vérifier la bonne gestion et le trafic.



Entourée de son équipe, elle s'est rendue sur le tarmac, dans les zones d'embarquement et échangé avec quelques passagers. « Il faut faire attention aux moindres détails », confie-t-elle. Pendant ce temps une annonce particulière retentit. « Votre attention SVP : le vol à destination droits des enfants est prêt à l’embarquement. Les passagers prêts à embarquer pour les droits des enfants, sont priés de se présenter… Merci », indique la voix de Ndèye Founé Dia. « Je suis là pilote du jour. Destination Droits des enfants. Je suis très contente d’être là, j’ai beaucoup aimé », dit-elle.



De l’autre côté, à l’opposé du terminal, du haut de la tour de contrôle, Emanuel Rodrigo Vas, 12 ans, élève en classe de 6e , devenu Aiguilleur du ciel d’un jour, est aux commandes. Il a pu parler avec un pilote et assister à un atterrissage et un décollage, avant de monter pour la première fois à bord d’un avion, en tant que pilote de ligne.



« Je suis très content d’avoir fait ça, je trouve que c’est un métier facile. J’ai bien aimé. C’était trop bien », estime Emmanuel. Quant à Gaël Mancagna Mancabou, 11 ans, il a joué le rôle d’un d’agent PBB chargé de l’attribution des positions de parking avion et des passerelles télescopiques. Un métier qu’il a tout de suite apprécié, tout en appréhendant aussi les difficultés. « J’ai bien aimé ce que je viens de faire. Je trouve que c’est un peu difficile. Il y a beaucoup de chose à comprendre, à écrire. C’est intéressant. Je suis très content », souligne-t-il. LAS met au cœur de sa politique RSE, des actions sociales en faveur de l’enfant, appuyées par l’association des employés, d’où la pertinence pour l’UNICEF, de sceller un partenariat et d’utiliser la Journée mondiale de l’Enfance, pour plaider afin que les droits de l'enfant soient respectés, partout et tout le temps.



Pour Askin Demir, Directeur général de LAS, « ce partenariat représente une opportunité unique d’accentuer son impact en matière de RSE et de booster sa notoriété, tout en renforçant sa communication, alors que l’UNICEF salue cette importante opportunité de plaidoyer en faveur des droits de l’enfant au Sénégal et la sensibilisation du public ».



« Nous sommes fiers et heureux de fêter cet événement à l'aéroport international Blaise Diagne. Avec le soutien de LAS et toutes ses équipes, les enfants sont mis à l'honneur et prennent symboliquement le pouvoir dans l'aéroport, pour rappeler que chaque enfant a le droit de réaliser son plein potentiel », s’est réjouie pour sa part, Silvia Danailov, la Représentante de l’UNICEF.







