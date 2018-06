Journée mondiale de l’Environnement : « Combattons la pollution plastique ! »

Ce 5 juin, c’est la Journée mondiale de l’Environnement. Chaque Journée mondiale de l’environnement est organisée par un pays hôte différent, où se déroulent les célébrations officielles de l’ONU et autour d’un thème visant à attirer l’attention du public sur une préoccupation environnementale particulièrement d’actualité.



Le pays hôte de cette année, est l’Inde, un pays en passe de devenir un leader et affiche l’un des taux de recyclage des déchets les plus élevés au monde. Le gouvernement de l’Inde s’est engagé à organiser et à promouvoir les célébrations de la Journée mondiale de l’Environnement au moyen d’une série d’activités et d’événements stimulants, suscitant un vif intérêt et une participation du public. Depuis des campagnes de nettoyage de déchets plastiques pan-indiennes dans les zones publiques, en passant par le nettoyage des réserves nationales et les forêts jusqu’aux activités de nettoyage des plages - l’Inde dirigera l’initiative en donnant l’exemple.



Le thème de cette année 2018 est la lutte contre la pollution plastique. Ce thème encourage les gouvernements, les industries, les communautés et les individus à explorer ensemble des alternatives durables afin de réduire de toute urgence la production et l’utilisation excessive de plastiques à usage unique responsable de la pollution de nos océans et représentant une menace. Ces déchets peuvent être charriés par les cours d’eau jusqu’à la mer où les courants les font se rassembler dans ce qui est désormais considéré, comme le « 7e continent ».



L'Organisation des Nations-Unies, consciente que la protection et l’amélioration de l’environnement est une question d’importance majeure qui affecte le bien-être des populations et le développement économique à travers le monde, a désigné le 5 juin comme Journée mondiale de l’Environnement. La célébration de cette journée nous permet de développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux individus, aux entreprises et aux collectivités, le sens de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et l'amélioration de l'environnement. Depuis son lancement en 1974, cette journée est devenue une plate-forme mondiale de sensibilisation du public et d'action positive pour l’environnement.



Pour le bien de la planète, il est temps de repenser notre utilisation du plastique. Dites non au plastique jetable !

Safiétou Nam















Safiétou Nam