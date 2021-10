Journée mondiale de l’alimentation : La Fao appelle à une transformation des systèmes agrocalimentaires

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Octobre 2021 à 19:38

«Le thème de la célébration de la Journée mondiale de l’alimentation «Agir pour l’avenir. Améliorer la production, la nutrition, l’environnement et les conditions de vie », est un appel renouvelé pour une transformation des systèmes agroalimentaires afin de garantir que tous, où qu’ils se trouvent, aient accès à des aliments suffisants, abordables, sûrs et nutritifs pour mener une vie active et saine, et ne laisser personne derrière », a déclaré M. Guei. Il a révélé que d'ici 2050, la planète devra subvenir aux besoins de 10 milliards d'êtres humains, ce qui intensifiera la pression sur les ressources naturelles, sur l'environnement et sur le climat.



«Aujourd'hui, les modèles de consommation et de production non durables sont la cause majeure de la détérioration continue de l'environnement mondial. Il ne fait pas de doute que l'importance de l’accélération de ces 50 dernières années a vu une transformation rapide du rapport de l'homme à la nature et cela, plus qu'à aucune autre période de l'histoire, due à l'utilisation grandissante des ressources naturelles qui a conduit à une dégradation environnementale », a confié le représentant de la Fao. I



l a indiqué que la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous est désormais engagé afin de rendre possible un développement économique durable et accessible à tous, tout en stabilisant le taux d'utilisation des ressources mondiales ; avec une adaptation et une atténuation aux effets des changements climatiques ; un renforcement de la sécurité alimentaire après avoir été durement éprouvé par la pandémie du Covid-19.

Adou FAYE





Adou FAYE

