Journée mondiale des toilettes célébrée ce 19 Novembre

Pour la Journée mondiale des toilettes 2020, la thématique est « Assainissement durable et changement climatique » créée depuis 2001 par l’Organisation Mondiale des Toilettes, la Journée Mondiale des Toilettes est le 19 Novembre ! aujourd’hui, 4,2 milliards de personnes vivent sans installations sanitaires, 673 millions défèquent encore en plein air et 3 milliards […] Pour la Journée mondiale des toilettes 2020, la thématique est « Assainissement durable et changement climatique » créée depuis 2001 par l’Organisation Mondiale des Toilettes, la Journée Mondiale des Toilettes est le 19 Novembre ! aujourd’hui, 4,2 milliards de personnes vivent sans installations sanitaires, 673 millions défèquent encore en plein air et 3 milliards ne disposent pas de dispositifs pour se laver les mains. Du fait de ce déficit sanitaire, des excréments humains contaminent les ressources en eau et la chaîne alimentaire de milliards de personnes. Selon les estimations, les mesures d’assainissement inadéquates entraînent chaque année 432 000 morts dues à la diarrhée. À l’échelle de la planète, nous sommes en mauvaise voie pour atteindre l’objectif de développement durable 6 (ODD 6), qui vise à garantir l’hygiène et l’eau pour tous d’ici à 2030. Pour la Journée mondiale des toilettes 2020, la thématique est « Assainissement durable et changement climatique ». Des toilettes qui fonctionnent bien sont raccordées à un système d’assainissement qui évacue et traite les excréments humains.

Un tel système doit fonctionner jour et nuit, sept jours sur sept pour assurer notre sécurité et notre propreté ainsi que celles de notre environnement.

Aujourd’hui, les toilettes du monde entier – et les systèmes d’assainissement auxquels elles sont raccordées – sont menacés par le changement climatique.

Les inondations, la sécheresse et l’élévation du niveau de la mer peuvent endommager n’importe quelle partie d’un système d’assainissement – toilettes, canalisations, réservoirs et stations d’épuration, répandant alors des eaux usées non traitées, responsables d’une urgence de santé publique.

Les manifestations du changement climatique sont de plus en plus fréquentes et extrêmes.

Alors que le changement climatique s’aggrave, nous devons rendre nos systèmes d’assainissement résistants pour garantir leur durabilité.

Des milliards de personnes vivent avec des systèmes d’assainissement médiocres et vulnérables, voire sans aucun système. Le changement climatique va perturber ou détruire les services d’assainissement d’un grand nombre de personnes si nous n’agissons pas.

Tout un chacun doit disposer d’un assainissement durable, ainsi que d’eau propre et d’un dispositif de lavage des mains, afin de protéger sa santé et d’enrayer la propagation de maladies infectieuses mortelles telles que la COVID-19, le choléra et la typhoïde.



