Journée mondiale du Lait : Le Sénégal loin des 700 millions de litres nécessaires pour sa consommation annuelle

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juin 2022 à 19:19 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Elevage et des Productions animales du Sénégal, Aly Saleh Diop, a présidé ce jeudi, au Cices, la 21e édition de la Journée mondiale du Lait, en présence du ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé et du ministre nigérien, Tidjani Idrissa Abdoulkadri. "Stratégies pour améliorer la compétitivité de la filière lait local" est le thème choisi cette année. A cette occasion, le ministre est revenu sur l’importance de cette journée, notamment en ce qui concerne l’économie locale. Par ailleurs, le Ministre en a profité pour mettre l'accent sur l'insuffisance de la production de lait au Sénégal, estimée à 270 millions de litres par an, alors qu’il a besoin de 700 millions de litres pour couvrir ses besoins en lait.