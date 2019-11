Journée spéciale déchets: Modou Fall, «l’homme plastique» du Sénégal Au Sénégal, un homme donne de sa personne pour sensibiliser aux ravages du plastique : Modou Fall, surnommé «l’homme plastique», s’est fabriqué des costumes à partir de sachets et gobelets de récupération. Avec son ONG «Sénégal propre», ce quadragénaire organise des événements vêtu de sa tenue en plastique.



Au marché de Dakar, Modou Fall transpire sous son attirail. Recouvert de sacs plastique de la tête aux pieds, il propose un troc. «On va chercher des commerçants ou des personnes avec des sacs plastique pour faire un échange avec des sacs en papier», explique-t-il.



Pour Babacar, de l’association Sénégal Propre, il faut marquer les esprits en «montrant que le plastique va nous bouffer».



Modou Fall, ancien militaire, a changé de combat depuis l’armée. «C’est du poison, martèle-t-il. Pas de recyclage. Qu’on arrête de produire des sacs plastique.» L’homme plastique déambule au milieu de la foule qui se retourne sur son passage. Certains s’éloignent en souriant, d’autres jouent le jeu et échangent avec Modou Fall.



À la fin de la journée, tous les sacs en papier ont été distribués. Mais l’autre bête noire de Modou Fall et ses camarades, ce sont les sachets d’eau : aussitôt bus, aussitôt jetés.



→ À l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, du 16 au 24 novembre, RFI organise ce lundi 18 novembre une «journée spéciale déchets».

