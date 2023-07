Juan Branco est entré au Sénégal par la Gambie Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2023 à 01:37 | | 0 commentaire(s)|

L'avocat franco-espagnol semble prendre sa revanche sur les autorités sénégalaises. Intercepté à l'aéroport Blaise Diagne de Diass puis refoulé du territoire national, le 30 mars 2023, Juan Branco est revenu au Sénégal dans la plus grande discrétion. L'avocat d'Ousmane Sonko a atterri à Banjul, ce dimanche 30 juillet, à 2 h 4 mn. Il a voyagé à bord du vol d'Air Maroc AT 579, selon une source de Seneweb. Il est descendu dans un hôtel en Gambie. Jean Anatole Juan Paul a réussi à tromper la vigilance des forces de défense et de sécurité pour entrer sur le territoire sénégalais. Il aurait pris la voie terrestre pour prendre part à la conférence des avocats du leader de Pastef. Après sa déclaration, Maitre Branco s'est éclipsé. Les autorités sénégalaises ont mis en branle la machine judiciaire pour entamer la chasse à l'homme.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Juan-Branco-est-entre-au-Se...

