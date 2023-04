Juan Branco, l'avocat mégalo et manipulateur ? (Cheikh Dia) Rédigé par leral.net le Samedi 8 Avril 2023 à 09:00 | | 0 commentaire(s)| Juan Branco est un avocat français connu pour ses prises de position contestataires et son engagement politique. Cependant, sa personnalité est régulièrement critiquée pour son ego surdimensionné et sa tendance à embellir son parcours professionnel. Il a notamment prétendu avoir été Directeur de cabinet d'Aurélie Filippetti, alors qu'il n'était que collaborateur parlementaire.



L'ancienne ministre a également dénoncé ses méthodes, le qualifiant de "mégalo, mythomane et très, très manipulateur". Par ailleurs, Juan Branco a été impliqué dans plusieurs affaires ces dernières années, notamment l'affaire du "Pornopolitique" en 2020, où il était l'avocat de l'artiste russe Piotr Pavlenski, qui avait diffusé une sextape impliquant Benjamin Griveaux. Juan Branco avait été accusé d'avoir "conseillé" l'artiste dans la diffusion de la vidéo.



En 2021, Juan Branco a été accusé de viol par une jeune femme rencontrée sur les réseaux sociaux. Bien qu'il dénonce des accusations sans fondements, il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.



Malgré ses positions engagées, Juan Branco est régulièrement critiqué pour son comportement et ses méthodes controversées.

