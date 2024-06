Juge Dème sur Sonko et la Dpg: «On est malheureusement pas sorti du cercle vicieux de la politique politicienne»

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2024 à 11:39 | | 0 commentaire(s)|

Le magistrat démissionnaire «d’une justice qui a démissionné» est lui aussi sorti de son silence pour se pencher sur le bras de fer parlementaire qui agite la scène politique.



Selon Ibrahima Hamidou Dème, les «positions affichées par les députés de la mouvance présidentielle et le Premier ministre sur le débat relatif à la déclaration de politique générale inquiètent et démontrent à bien des égards qu’on est malheureusement pas sorti du cercle vicieux de la politique politicienne» au Sénégal, nous dit Bes Bi.



Au sujet du Premier ministre Sonko, le leader de Etic estime que «quelle que soient les controverses juridiques sur le règlement intérieur de l’Assemblée nationale», il «doit dans les meilleurs» se présenter devant l’hémicycle. «C’est en effet une obligation constitutionnelle incontournable et un exercice de transparence, essentiels pour la pérennité de la démocratie et l’Etat de droit», a interprété juge Dème dans une déclaration publiée, hier.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook