Jugé pour corruption présumée, Mohamed Ould Abdel Aziz a fait un malaise Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Janvier 2023 à 20:29

L’ancien président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz a fait un malaise, ce 26 janvier, alors qu’il est jugé des délits présumés de corruption, d’enrichissement illicite et de blanchiment d’argent. L’ex-président avait subi avec succès une intervention chirurgicale à l’hôpital de cardiologie de Nouakchott alors qu’il était en détention préventive. Le collectif des avocats […] L’ancien président de la Mauritanie, Mohamed Ould Abdel Aziz a fait un malaise, ce 26 janvier, alors qu’il est jugé des délits présumés de corruption, d’enrichissement illicite et de blanchiment d’argent. L’ex-président avait subi avec succès une intervention chirurgicale à l’hôpital de cardiologie de Nouakchott alors qu’il était en détention préventive. Le collectif des avocats de l’ancien président s’inquiète aussi de son état de santé et expriment leurs vives inquiétudes.



Source : Source : https://lesoleil.sn/juge-pour-corruption-presumee-...

