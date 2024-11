Jugé pour diffusion de fausses nouvelles : Le journaliste Adama Gaye encourt 6 mois avec sursis

Attrait devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, ce vendredi, pour les faits de diffusion de fausses nouvelles dans la mort de l’ancien du ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba, le journaliste Adama Gaye risque une peine de six mois assortis de sursis. Telle est le réquisitoire du substitut du procureur à la suite des débats d’audience.

Ayant comparu libre, le prévenu est retourné chez lui, en attendant le délibéré de cette affaire fixé au 6 décembre prochain par la présidente du tribunal.

«J'ai sacrifié ma vie au combat pour les libertés, la démocratie, la bonne gouvernance. Mes droits sont entre les mains d'un juge et de l'État du Sénégal. Dieu en rempart. Après un procès relevé, sauf miracle, la justice sera dite. À ma suite, mes très brillants avocats, Maitres Adja Diallo, Souleymane Soumaré, François Senghor et Seydou Diagne ont ébloui le prétoire. Je remercie autant le procureur que le tribunal, sa présidente en tête, d'avoir permis un débat approfondi sur les raisons de ce procès. Je pense que ma cause en est sortie plus solide et que le droit sénégalais a gagné des galons qui manquaient à son panache », a-t-il écrit sur Facebook.

Cependant, il a annoncé son retrait du paysage médiatique et des réseaux sociaux. «De grands business internationaux et une quête de savoir, par des formations que je souhaite faire, m'attendent. Je remercie Dieu de m'avoir couvert de sa grandeur. Le temps du repos et recul est venu».

Au cours d’une émission sur la Sen TV, Adama Gaye avait déclaré que Mamadou Moustapha Ba aurait été tué en France. Ce qui lui a valu une convocation au niveau de la Division des investigations criminelles qui a été suivie de son déferrement au parquet. Ceci, avant qu’il n’obtienne une liberté provisoire.

Source : https://senemedia.com/annonce-77337-jug-pour-diffu...