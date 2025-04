Jugé pour escroquerie et association de malfaiteurs : Un an de prison ferme requis contre Lac de Guiers 2

Lac de Guiers 2 est jugé pour escroquerie et association de malfaiteurs, accusé avec un proche d’avoir promis de faux visas contre de l’argent, pour un total de 53,6 millions FCfa. Le parquet a requis un an de prison ferme et le verdict est attendu le 22 avril.