Jugée obsolète : L’Etat annonce une réforme de l’administration territoriale Pour un service public adapté, efficace et performant, l’Etat va engager la réforme de l’Administration, courant 2023 ; ce après plus de 50 ans d’actions. L’annonce a été faite par le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome.

En cours de l’année 2023, l’accent sera mis sur l’intensification des campagnes de lutte contre les noyades dans les zones de baignade et des traversées par embarcations, le contrôle des bâtiments d’habitation, des établissements recevant du public, des bâtiments classés, la mise en place d’une politique de sécurité civile de proximité et la densification du maillage du territoire national par l’implantation de nouvelles casernes de Sapeurs-pompiers, entre autres.



C’est le ministre de l’Intérieur qui a décliné ainsi les priorités de son département pour une administration performante et en matière de sécurité publique, pour l’année 2023. Antoine Diome a aussi dit que son département poursuivra, en 2023, les efforts entamés depuis 2021 pour permettre à l’administration territoriale d’améliorer le service rendu aux usagers.



Mieux révèle-t-il, le chef de l’Etat a également donné l’ordre d’enclencher la réflexion, avec les acteurs territoriaux, pour la réforme de l’administration territoriale, après cinquante ans d’action.

