Jugée pour escroquerie : elle aurait offert près de 10 millions FCFA à des Djinns

Une jeune dame accusée d’escroquerie sur une somme de 10 millions a invoqué les djinns auxquels il aurait offert l’argent. Tous les moyens sont bons pour s’en sortir !



Mohammed Niane, commerçant, a employé la dame Mame Gning comme vendeuse. Ils s’entendent sur le montant du salaire. La confiance est établie mais sera rompue avec cette histoire de djinns.



« J’ai recruté Mame Gning comme vendeuse à qui je paie un salaire de 100 000 FCFA. J’avais vraiment confiance en elle. Je l’ai préférée à mes frères et sœurs pour ne pas avoir des problèmes avec eux. Le 4 août 2022, je lui ai donné une marchandise d’une valeur de 3 millions. Elle ne m’a rien versé. Le 29 août, c’est la même chose, elle ne m’a pas versé le prix d’une marchandise estimée à 2 millions 117 mille », a déclaré Mohamed Niane.



« A chaque fois que je lui réclame l’argent elle me répond qu’elle l’a donné aux djinns. Elle dit toujours ne pas savoir où elle a mis l’argent. Tout ce que je veux, c’est qu’elle me rende mes 5 millions 117 mille », martèle-t-il. Mais ce que Mohamed Niane ignorait, c’est qu’il n’était pas la seule victime d’abus de confiance de la part de Mame Gning.



La prévenue doit également de l’argent à deux autres commerçants, soit un montant de 5 millions. C’est donc en tout 10 millions de FCFA qui auraient été remis à des djinns. « L’argent a disparu », répète la prévenue, qui n’a même pas voulu prendre un avocat. L’affaire a été mise en délibéré.

emedia