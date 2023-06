Jugement des manifestants de Diabang : Abdou Sané de Pastef Ziguinchor brandit un vice de forme Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Juin 2023 à 02:05 | | 0 commentaire(s)|

L'ancien parlementaire de la 11ème législature est encore monté au créneau. Coordonnateur provisoire de Pastef de la ville de Ziguinchor, Abdou Sané s'est offusqué du fait que "le Tribunal des flagrants délits de Sédhiou a tenu son audience le jeudi 08 juin 2023 dans l’affaire qu’il convient d’appeler les présumés manifestants des évènements intervenus au village de Diabang, à l’entame de l’audience." Dans une note adressée à la presse, l'ancien parlementaire a évoqué l'exception de nullité brandie par l'avocat de ces jeunes arrêtés au niveau du village de Diabang, département de Bignona. "Le conseil des prévenus, à travers le brillant et percutant avocat Me Djiby Diagne, a soulevé une exception de nullité de la procédure en violation de l’article 17 du code de procédure pénale." En clair, précise Abdou Sané, "les militaires venant de Dakar en direction de Bignona, ont interpellé les prévenus qui pourtant étaient venus les aider à enlever les barricades érigées par des manifestants non identifiés ; Ils les ont ainsi arrêtés puis mis à la disposition de la Brigade de Gendarmerie de Bounkiling, non loin du village de Diabang. Ignorant la géographie de la zone, les officiers de police en charge du dossier ont procédé à leur enquête et ont déféré la procédure au Tribunal de Grande Instance de Sédhiou". Ainsi, il note que ce procès verbal de la gendarmerie est nul "en ce que les officiers de police judiciaire de Bounkiling n’ont pas compétence à enquêter et à dresser un procès verbal pour une infraction commise sur le territoire du ressort de la Brigade de la Gendarmerie de Bignona." Le délibéré de ces jeunes : Kaïdou Tamba, Lafi Manga, Alpha Tamba, Abdou Rahmane Djiba est attendu ce jeudi 15 juin 2023.

