Jules Diop persiste: "Khalifa Sall sait bien de quoi je parle. La rencontre a bel et bien eu lieu avant la Covid" Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Décembre 2020 à 23:23 | | 0 commentaire(s)|

«Ils se sont rencontrés (Mackay Sall et Khalifa Sall). Enfin, il est allé le trouver. Ils se sont parlés. Ils ont échangé. Je n’ai pas le droit déflorer ou d’évoquer ici des contenus de discussions qui elles mêmes n’ont jamais été évoquées jusqu’ici. Mais oui, Khalifa a été échangé et discuté avec le président Macky Sall (…) Les hommes politiques discutent toujours. Même si dehors officiellement ils se battent, ils échangent et discutent toujours », a révélé Souleymane Jules Diop ce dimanche sur la Rfm.



Tous les regards étaient vers le camp de Khalifa Sall. A 13h un communiqué de la coalition Tawu Dakar dirigée par Khalifa Sall dément les allégations de Souleymane Jules Diop.



"Taxawu Senegaal défie Souleymane Jules Diop qui, manifestement renoue avec sa propension naturelle à mentir pour exister, de prouver la date et l’heure auxquelles les deux hommes se seraient rencontrés. En dehors de l'audience du 24 mars 2020 au Palais de la République retransmise par les chaînes de télévisions et de radios, il n’y a aucune rencontre officielle encore moins secrète, ni diurne ni nocturne entre les deux hommes."



Ce dernier a fait une nouvelle sortie pour préciser d'avantage sur cette rencontre entre le président Macky Sall et Khalifa Sall. Dans entretien qu'il a accordé cet après midi à Seneweb, Souleymane Jules Diop persiste: "Khalifa Sall sait bien de quoi je parle(... )La rencontre a bel et bien eu lieu avant la Covid"



REGARDEZ







Source : Source : https://www.exclusif.net/Jules-Diop-persiste-Khali...

Accueil Envoyer à un ami Partager