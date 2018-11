Jurgen Klopp: « La seule critique que je puisse avoir à propos de Sadio est que… »

« La seule critique que je puisse avoir à propos de Sadio est qu’il est peut-être parfois le seul à ne pas voir à quel point il est bon. Il a eu un impact important quand il est arrivé pour la première fois, mais il fait de mieux en mieux chaque saison. Sa trajectoire n’a été qu’ascendante en termes de niveau et de contribution », a déclaré Klopp sur Epen.



Pour lui, Sadio Mané fait incontestablement partie des meilleurs joueurs du monde, et tous les clubs aimeraient l’avoir dans ses rangs. « Je ne peux imaginer un seul club en Europe qui ne voudrait pas qu’un joueur comme Sadio soit disponible, alors le fait qu’il veuille rester avec nous en dit long sur notre situation actuelle …



Il est un membre si important de notre équipe et de notre équipe. Il dégage une grande joie et je pense que cela se reflète dans ses performances et son impact sur le terrain», ajoute Klopp sur le joueur sénégalais de 26 ans.











Senenews