Jurgen Klopp, coach de Liverpool: “Sadio Mané mérite de remporter le Ballon d’Or”

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Août 2019 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

Liverpool a remporté la Supercoupe d’Europe, à Istanbul ce mercredi. Au bout du suspense, les Reds se sont imposés à l’issue de la séance des tirs au but (2-2, 5-4). C’est la quatrième fois que Liverpool remporte ce trophée après 2005, 2001 et 1977.



L’international Sénégalais Sadio Mané est le principal artisan de ce titre. l’enfant de Bambali a inscrit un doublé. De quoi ravir son coach Klopp, qui plébiscite déja son poulain comme étant le prochain Ballon d’Or. “Sadio a fait une saison exceptionnelle, il mérite largement le ballon d’Or”. Des propos qui vont motiver davantage le Sénégalais, qui est déjà en lice pour le titre de meilleurs attaquant de la Ligue des Champions, avec Ronaldo et Messi.

