Jurgen Klopp parle de Zidane

Liverpool et le Real Madrid s'opposent ce samedi en finale de la Ligue des champions. Jurgen Klopp, présent en conférence de presse à la veille du choc tant attendu, a eu quelques mots pour son homologue madrilène Zinedine Zidane, dont les talents de coach sont parfois remis en cause, un peu comme lui-même.



"Beaucoup de gens pensent que Zidane n'a pas une grande connaissance tactique. Beaucoup pensent la même chose de moi. Ce serait très amusant, si deux coaches en finale de Ligue des champions ne connaissaient rien en tactique" a déclaré l'entraîneur des Reds en souriant.



Un "brillant entraîneur"



L'ancien meneur d'hommes du Borussia Dortmund a ensuite encensé - dans la vidéo ci-dessus - les qualités d'entraîneur de Zinedine Zidane: "Je l'ai déjà dit, il est pour moi l'un des cinq meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Maintenant, il est coach depuis deux ans et demi et il peut remporter trois fois d'affilée la Ligue des champions. Ça n'est jamais arrivé avant dans la carrière d'un entraîneur. Il est brillant, ça ne fait pas de doute ".











Rmc