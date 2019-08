Justice: Adama Gaye n’a pas été entendu

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Août 2019 à 20:47 | | 0 commentaire(s)|

L’audition sur le fond du journal et activiste Adama arrêté pour offense au chef de l’Etat et atteinte à la sûreté de l’Etat n’a pas eu lieu. L’information est confirmée par l’avocat du mis en cause. Le journaliste a été arrêté et placé en garde à vue à cause de ses écrits virulents contre le régime du président de Macky Sall. Il faut comprendre que son face à face manqué avec le doyen des juges d’instruction risque de bouleverser le plan de ses avocats qui avaient prévu de déposer une demande de mise en liberté provisoire, juste après l’interrogatoire.

