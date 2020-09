Justice/Affaire des magistrats de la Cour d’appel de Kaolack: Le rapport d’enquête d’IGAJ, transmis au premier Président de la Cour Suprême

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 21:59 | | 0 commentaire(s)|

Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice avait, par lettre en date du 8 Août 2020, saisi l’Inspection générale de l’administration de la Justice (Igaj) à l’effet de diligenter une enquête exhaustive sur des faits allégués au niveau de la Cour d’Appel de Kaolack et de dresser un rapport dans les plus brefs délais.



Ainsi, d’après un communiqué, recu par Leral.net, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice informe qu’Igaj, après enquête, lui a remis le mardi septembre 2020, son rapport qui a été transmis ce jeudi 10 septembre à Monsieur le premier Président de la Cour Suprême qui ne manquera pas d’y apport un traitement approprié, conformément, à la réglementation en vigueur.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos