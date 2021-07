Justice: Aïda Mbacké face à son destin, ce mercredi L’affaire Aïda Mbacké va être appelée, ce mercredi 7 juillet, devant la barre de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance hors classe de Dakar. Placée sous mandat de dépôt depuis le 7 décembre 2018 pour avoir brûlé vif son époux Khadim Ndiaye, la fille de Serigne Babacar Moukabaro sera extraite de sa cellule sise à la Maison d’arrêt des femmes de Liberté 6 pour faire face au juge afin de répondre de ses actes.

Accusée d’assassinat, la dame avait dit regretter son crime devant le juge d’instruction. « Je ne sais pas exactement ce qui m’a poussée à commettre ce forfait. Je ne voulais pas le tuer. J’étais en colère parce qu’il m’a annoncé avoir pris une deuxième épouse », aurait-elle déclaré, d’après Seneweb.



Toutefois, les avocats constitués pour assurer sa défense comptaient introduire, devant le magistrat instructeur, une demande d’expertise médicale. « Nous estimons qu’elle n’était pas saine d’esprit lorsqu’elle commettait l’irréparable. Donc, ce qui reste à démontrer, c’est son état mental au moment des faits. Ce qui nous poussera à demander une expertise médicale.



Un médecin ou psychologue, selon le choix du juge, qui puisse effectivement attester au moment où elle s’adonnait à cet acte répréhensible qu’elle n’était pas consciente de la portée de la gravité de son acte. On va verser cette requête aux débats », avait soutenu Me Aboubacry Barro. Depuis, aucune procédure n’a été intentée.



Pour rappel, Aïda Mbacké avait accouché d’une fille le lendemain du drame.





