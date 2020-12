Justice: Aminata Touré sert une citation directe à Toussaint Manga

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Décembre 2020 à 19:33 | | 0 commentaire(s)|

Les avocats d'Aminata Touré vont servir une citation directe pour diffamation au député Toussaint Manga dès lundi. L'annonce a été faite par la cellule de communication de l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental.



Selon Libération online, cette dernière affirme que le député libéral a soutenu que Mimi aurait récemment acheté une maison à un milliard. Des propos calomnieux, selon la cellule de com', qui précise que "tous les biens immobiliers d'Aminata Touré au Sénégal et aux Etats-Unis figurent dans sa déclaration de patrimoine de 2012, réactualisée en 2019 lors de sa nomination au Cese".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos