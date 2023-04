Justice : Assane Diouf placé sous contrôle judiciaire

L’activiste Assane Diouf, vient d'être placé sous contrôle judiciaire. L’information a été donnée par Me Cheikh Khoureyssi Bâ.



« Assane Diouf, après un calvaire sans nom depuis sa capture le 8 avril, suivie de 3 jours et 3 nuits de garde-à-vue et ses 6 douloureux retours de parquet, est finalement placé sous contrôle judiciaire », a écrit l'avocat sur sa page Facebook.