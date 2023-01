Justice : Benjamin Mendy déclaré non coupable de sept des neuf chefs d’accusation





Benjamin Mendy a été fixé sur son sort. Jugé depuis le 10 août dernier, le défenseur de Manchester City était poursuivi pour viols et faisait face à un total impressionnant de neuf chefs d’accusation (sept viols, une tentative de viol et une agression sexuelle). Des accusations face auxquelles l’ancien joueur de l’équipe de France avait plaidé non coupable. Une posture qui semblait difficile à tenir devant les jurés face aux nombreuses accusations, renseigne SudQuotidien.



Depuis 13 jours, le juge en charge du procès avait invité les douze membres du jury à se retirer pour délibérer. En clair, ils devaient répondre si Mendy était coupable ou non de chacun des chefs d’accusation prononcés contre lui. Une mission pas forcément simple bien que chaque accusation doit accoucher d’un verdict à la majorité, non à l’unanimité. Sans oublier l’autre personne impliquée dans cette affaire et également jugée, Louis Saha Matturie.



Un nouveau procès le 26 juin



Le verdict vient de tomber à la Chester Crown Court. Benjamin Mendy a été déclaré non coupable pour sept des neuf chefs d’accusation retenus contre lui, six pour viol et un pour agression sexuelle. Le jury n’a pas été en mesure de se prononcer sur les deux autres chefs d’accusation contre l’ancien joueur, l’un pour viol sur une jeune femme âgée de 24 ans en octobre 2020, et un autre pour tentative de viol, impliquant un femme de 29 ans en octobre 2018. On se dirige probablement vers un nouveau procès pour ces deux chefs d’accusation.



Concernant Louis Saha Matturie, accusé d’avoir été le rabatteur de Mendy, il a été reconnu non coupable de trois viols mais un nouveau procès aura lieu pour les six autres chefs d’accusation où le jury a échoué à rendre son verdict. Son nouveau procès aura lieu à partir du 18 septembre, avec un examen préalable au procès le 24 mars. «Il apparaît clairement vous avez fait preuve d’un soin considérable en écoutant attentivement les preuves. Je tiens à vous remercier pour votre incroyable patience et votre endurance», a ensuite déclaré le juge Steven Everett en s’adressant au jury.



Manchester City a réagi



Le nouveau procès de Mendy se tiendra le 26 juin prochain et devrait durer entre 2 et 3 semaines. Il se présentera devant le tribunal pour un examen préalable à ce procès le 27 janvier. Pour rappel, le champion du monde 2018 n’est plus apparu sur les terrains de football depuis le 15 août 2021 en raison de cette sale affaire extrasportive. Une accusation très grave qui avait conduit son club, Manchester City, à ne plus lui verser de salaire depuis l’an dernier. Le club a d’ailleurs réagi dans un communiqué.



«Le Manchester City FC prend acte du verdict rendu aujourd’hui par le Chester Crown Court, dans lequel un jury a déclaré Benjamin Mendy non coupable de sept chefs d’accusation. Le jury est suspendu pour deux chefs d’accusation et le procès est maintenant terminé. Étant donné qu’il existe des questions ouvertes liées à cette affaire, le Club n’est pas en mesure de commenter davantage pour le moment.» Benjamin Mendy a remporté une première bataille mais il est encore loin d’être tiré d’affaire. Ndèye Fatou Kébé



