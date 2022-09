Justice-Cas Barthélémy Dias : Khalifa Sall demande à l’Assemblée nationale de suspendre les poursuites

A l’entame de ses propos, il est revenu sur le naufrage du Bateau Le Joola et le défunt Idrissa Diallo qui a porté jusqu’‘à sa mort le combat pour que justice soit rendue. Ce qui selon lui est une noble leçon pour les endurants et les croyants en DIEU.



Confirmant les propos de Cheikhna Ahmed Tidiane Youm, il a rappelé la déception du peuple sénégalais depuis son choix porté sur Macky Sall, obsédé par la consolidation de son régime à travers la liquidation de ses adversaires. Selon il se prend pour un demi-dieu, alors que ‘Unique DIEU l’attend



Et justement parlant de justice et précisément l’affaire Bath dias, actuel maire de Dakar, il a plaidé soulignant que « Si cette Assemblée nationale est réellement une assemblée de rupture, les députés doivent, conformément aux dispositions de la loi, demander que les poursuites contre Barthélémy Dias soient suspendues »

Selon Khalifa Sall, « il existe des jurisprudences en la matière pour prendre cette décision . Toutes les conditions sont réunies pour que Barthélémy Dias bénéficie de l’application de cette disposition de l’Assemblée nationale. » Et depuis 2012 Barth a été deux fois député. Quand on le convoquait, ce n’est pas le citoyen, mais le député qui l’a été. Avec donc un changement de statut.



Pour Khalifa, même si on peut parler de prédispositions, le déploiement des forces de l’ordre montre que le verdict était déjà décidé et les forces de l’ordre au courant !

