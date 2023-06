Justice: L'homme d'affaires Mamadou Ndong échappe à la prison

Le tribunal des flagrants délits de Diourbel a rendu hier son verdict dans l'affaire opposant le ministère public et Mamadou Barry à Mamadou Ndong, un célèbre homme d’affaires exerçant à la salle des ventes de Dakar. Ce dernier qui était poursuivi pour abus de confiance portant sur dix millions Fcfa a finalement été relaxé, faute de preuves suffisantes pour le tribunal, renseigne L'As.



Les faits remontent au mois de décembre 2022. Après que Mamadou Ndong qui lui a demandé de lui prêter dix millions Fcfa pour acheter un conteneur rempli de matériels vendus aux enchères, Mamadou Barry, un major de l’armée à la retraite, finit par accéder à la sollicitation de son vieil ami. Mais des mois sont passés et le major ne pouvait même plus avoir au téléphone Mamadou Ndong.



Et pourtant, le businessman s’était engagé à rembourser les dix millions Fcfa dans un délai d’un mois. Et lorsqu’il en a eu marre du dilatoire, Mamadou Barry a porté plainte. Au bout de quatre jours de recherches, la gendarmerie a mis la main sur l’homme d’affaires qui s’était caché à Touba. Devant la barre hier, il a reconnu avoir reçu dix millions de la part de son ami, mais en revanche, il a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’un prêt mais plutôt d’un investissement de la part du major Barry.



A l’en croire, l'investissement devait rapporter 14 millions Fcfa, soit un bénéfice de 4 millions Fcfa qu’ils devaient se partager. Pour sa part, Mamadou Barry a indiqué qu'il ne voulait qu'aider l'accusé et qu'il n'attendait rien de la transaction. Le tribunal a relaxé Mamadou Ndong puisqu’il a déjà remboursé une partie de l’argent. Néanmoins, il doit payer au major 8,5 millions à titre de dommages et intérêts