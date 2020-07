Justice : Le Préfet autorise la marche du Sytjust prévue demain

Le préfet de Dakar a autorisé la marche du Syndicat des travailleurs de la justice prévue demain, de 11 heures à 13 heures. Les robes noires comptent emprunter l’itinéraire qui mène de la Place de la Nation au Rond- point de la Rts.



Toutefois, l’arrêté préfectoral exclut tout débordement susceptible de perturber la circulation des personnes et des biens. Aux déclarants, le respect des mesures barrières édictées par le ministère de la Santé et de l’action Sociale, est exigé.



Le Sytjust qui a entamé une grève depuis plusieurs jours maintenant, a décidé de franchir le supérieur, pour être reçu par le président de la République Macky Sall. Ces travailleurs de la justice réclament le respect des protocoles d’accord signé depuis 2018.



Ils déplorent également le silence de leur ministre de tutelle Me Malick Sall, qu’ils accusent de faire trainer les choses.

