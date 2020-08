Justice: Le Sytjust décrète encore 72 heures de grève Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 12:54 | | 0 commentaire(s)|

La lutte entamée depuis un mois par le Syndicat des travailleurs de la justice (Sytjust) ne faiblit pas. Me Boun Aya Malick Diop et ses camarades ont décrété un nouveau un mot d'ordre de grève de 72h renouvelables. Ainsi, les tribunaux seront encore paralysés jusqu'au mercredi prochain.



Source : Source : https://yerimpost.com/justice-le-sytjust-decrete-e...

