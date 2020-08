Justice: Le policier impliqué dans l'affaire Hiba Thiam demande une liberté provisoire

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Août 2020

D’après Les Echos, l’agent de police Lamine Diédhiou, écroué dans l’affaire Hiba Thiam, a introduit une demande de liberté provisoire auprès du Doyen des juges d’instruction.



A retenir que le jour du drame, le policier en service au commissariat central de Dakar avait escorté, avec sa moto personnelle, Diadia Tall et Hiba Thiam jusqu’aux Almadies.



Un acte qui leur avait permis de contourner le couvre-feu qui était en vigueur à cette époque à cause de la pandémie de Covid-19.



