Justice : Le procès de Barthélémy Dias contre Me Moussa Diop se tiendra demain à 9h. Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020 à 00:21 | | 0 commentaire(s)|

Il avait été repoussé suite à la demande des avocats du maire de Mermoz/ Sacré-Cœur de renvoyer le procès à cause de l'absence de leur client.



C'est demain, Mercredi 24 Novembre que Barthélémy Dias devra se présenter au tribunal après la citation directe qui lui avait été servie par l'ancien DG de DDD.



Pour rappel, il avait été reproché à Dias-fils, d'avoir tenu des propos diffamatoires et injurieux à l'encontre de Me Moussa Diop.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Justice-Le-proces-de-Bar...

